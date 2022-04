Star Wars Celebration 2022, la data! Da Obi Wan a Mandalorian, spazio anche ai videogame?

Sono moltissimi i videogiochi dedicati a Guerre Stellari attualmente in sviluppo, dal Remake di Star Wars: Knights of the Old Republic al misterioso Star Wars open-world di Ubisoft e al promettente Star Wars: Eclipse di Quantic Dream, ambientato nel periodo dell'Alta Repubblica.

Tutti i progetti citati, per quanto suggestivi, sono tuttavia ancora avvolti da una fitta nebbia di mistero: i team di sviluppo non hanno infatti mai mostrato dei gameplay dedicati né offerto troppi dettagli specifici su ambientazione e struttura dell'esperienza. E mentre gli appassionati possono festeggiare il lancio di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, dai vertici di Disney arriva l'annuncio ufficiale della Star Wars Celebration 2022.

In via eccezionale, l'appuntamento non si svolgerà a cavallo con lo Star Wars Day del 4 maggio, ma farà invece attendere gli aspiranti Cavalieri Jedi un po' più a lungo. Le date da segnare sul calendario sono infatti quelle comprese tra giovedì 26 e domenica 29 maggio 2022. Durante questo lungo weekend a tema Galassia Lontana Lontana, Disney invita ad unirsi a registi e "altri ospiti speciali" per scoprire il futuro della saga. Già confermata la presenza all'appuntamento delle nuove serie TV a marchio Guerre Stellari, da Obi-Wan a The Mandalorian, con inoltre la possibilità di assistere al reveal del primo trailer della serie Andor.



Il riferimento ai misteriosi ospiti speciali apre però la strada alla possibile partecipazione allo Star Wars Celebration 2022 delle software house al lavoro su nuovi videogiochi ambientati nell'immaginario creato da George Lucas. Come già sottolineato, i titoli dedicati a Star Wars sono infatti molti e nessuno di questi si è ancora mostrato nel dettaglio. Da tenere in conto infine anche i rumor, che già diverso tempo addietro suggerivano un possibile annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2 alla Star Wars Celebration 2022.