Star Wars: un cosplay di Bastila Shan pronta per il remake di Knights of the Old Republic

Il mondo di Star Wars è vastissimo. L'avventura spaziale che si è originata dalla mente di George Lucas negli anni '80 ha trovato molti modi di ampliarsi grazie a una serie di autori e visionari che hanno contribuito, a proprio modo, a creare il famoso universo espanso. In particolare negli anni '90 e 2000 ci sono stati nuovi progetti pubblicati.

Uno di questi nasce dalla mente di Bioware, ovvero il videogioco per PC Star Wars: Knights of the Old Republic, uno dei più acclamati del mondo della Forza. KOTOR è stato uno dei primi giochi di ruolo ambientati nell'universo espanso di Star Wars e ha permesso modi molteplici di vivere l'avventura tra pianeti conosciuti e non della saga. Oltre il protagonista, è possibile selezionare vari personaggi, tutti fondamentali.

Bastila Shan è un personaggio iconico di Star Wars: Knights of the Old Republic. Bastila è una padawan jedi durante le guerre mandaloriane e successivamente diventa un Cavaliere Jedi, molto nota per la sua abilità in battaglia, dovuta al suo legame con la Forza che le permette di sviluppare la speciale "Meditazione da battaglia". Ciò la rende una risorsa preziosa per la Repubblica galattica nella sua lotta contro il Sith.

La figura di Bastila Shan ha avuto un grande impatto sulla comunità di fan di Star Wars, nonostante sia stata introdotta soltanto in questo videogioco collaterale della saga, diventando un personaggio abbastanza amato. Il suo design, con la sua caratteristica treccia, è diventato un elemento riconoscibile della saga, e ciò si può vedere in questo cosplay di Bastila Shan con la sua spada laser a lama doppia pronta per il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic ora in sviluppo. Purtroppo però, per ora non si sa quando Bastila e gli altri personaggi torneranno in azione dato che per il remake di KOTOR ci vorranno ancora anni.