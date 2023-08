Star Wars Dark Forces Remaster è realtà: dal team di Quake 2 Remastered

Dopo l'annuncio di Quake 2 Remastered, gli sviluppatori di Nightdive Studios non rallentano e confermano di essere al lavoro su di un ulteriore sparatutto del passato.

Con un trailer dedicato, la software house ha infatti confermato di star lavorando a Star Wars: Dark Forces Remaster. Si tratta di un progetto avviato dal team in collaborazione con Lucasfilm Games e volto a riportare l'FPS sugli hardware di attuale generazione. Sin da ora, Nightdive Studios conferma che il gioco troverà spazio su tutte le principali piattaforme, con uscita in programma su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda la data di lancio precisa, ma gli autori invitano ad attendersi "presto" il debutto della produzione.



Come confermato dal filmato di presentazione, Star Wars: Dark Forces Remaster proporrà un comparto tecnico aggiornato, con cut-scene e contenuti rimasterizzati. Nella sua riedizione, lo sparatutto in prima persona supporterà una risoluzione in 4K e un frame rate sino a 120 fps. Per dare vita alla remastered, Nightive Studios sta utilizzando il KEX Engine, suo motore proprietario. A completare il quadro, ci pensano un'ottimizzazione dei controlli per i pad moderni e l'aggiunta di trofei.



Di recente la software house ha dichiarato che sarebbe lieta di poter rimasterizzare anche la serie di Unreal.