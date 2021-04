Star Wars Day, festeggia anche il PlayStation Store: sconti sui giochi PS4, PS5, PS VR

Oltre ai nuove promozioni PS Store per i Saldi di Primavera e l'attivazione degli sconti speciali per la Golden Week, il PlayStation Store propone una ulteriore iniziativa.

Con lo Star Wars Day ormai imminente, infatti, il negozio digitale di casa Sony consente agli appassionati della Galassia Lontana Lontana di aggiungere alla propria collezione alcuni titoli dedicati a un prezzo scontato. Di seguito, vi segnaliamo i saldi già attivi in vista delle celebrazioni del 4 maggio 2021:

LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%; Star Wars Battlefront 2 : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 70%; Star Wars Bounty Hunter : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; Star Wars Episode 1 Racer : proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 40%; Star Wars Jedi: Fallen Order : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 71%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 71%; Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy : proposto a 14,39 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 14,39 euro, con uno sconto del 40%; Star Wars Jedi Night II: Jedi Outcast : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 40%; Star Wars Jedi Starfighter : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; Star Wars Racer Revenge : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; Star Wars Squadrons : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Super Star Wars : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; Vader Immortal: A Star Wars VR Series: proposto a 13,49 euro, con uno sconto del 50%;

Come di consueto, la promozione resterà attiva solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo. In chiusura, ricordiamo che EA ha proprio di recente confermato l'imminente arrivo di una patch next gen di Star Wars: Jedi Fallen Order per PS5 e Xbox Series X