Star Wars Day: una galassia di videogiochi in sconto su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Le celebrazioni per lo Star Wars Day 2022 coinvolgono anche i maggiori store digitali su PC e console della famiglia PlayStation, Xbox e Switch, con una galassia di videogiochi a tema Guerre Stellari in sconto.

La redazione di VideoGamesChronicle ha provato a compiere l'impresa di stilare l'elenco di tutti i titoli legati all'IP di Star Wars che sono attualmente in offerta sull'eShop di Nintendo Switch, PS Store, Microsoft Store, Steam GOG.com, Epic Store e Origin, oltre alle promozioni che stanno avendo luogo sui maggiori portali di ecommerce come Amazon.

I prezzi esposti dai giornalisti di VGC sono in dollari e in sterline, ma basta scorrere la lista per farsi un'idea generale delle importanti occasioni di risparmio proposte ai patiti di Guerre Stellari che visiteranno gli store più disparati per andare a caccia di offerte sui videogiochi di Star Wars.

Nell'elenco dei quasi 100 titoli in promozione troviamo ad esempio Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront, LEGO Star Wars The Complete Saga, i pacchetti a tema Star Wars di Pinball FX3, lo sparatutto dogfight Star Wars Squadrons e l'esperienza episodica in Realtà Virtuale di Vader Immortal. Non mancano all'appello nemmeno i grandi classici, soprattutto su PC ma anche su console grazie alla retrocompatibilità, come The Force Unleashed e Republic Commando.

A tutti gli interessati consigliamo perciò di dare un'occhiata allo store della vostra piattaforma preferita per scoprire quali videogiochi a tema Star Wars possono essere acquistati a prezzo scontato.