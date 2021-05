Star Wars Day, giochi in sconto su PC e console: tutte le offerte attive!

Mentre la versione PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars: Jedi Fallen Order è ormai in dirittura di arrivo, gli appassionati della Galassia Lontana Lontana possono festeggiare in grande stile lo Star Wars Day 2021.

La Forza è infatti pronta ad accompagnare Jedi veterani e giovani Padawan anche nelle rispettive avventure videoludiche, con molti giochi dedicati a Guerre Stellari attualmente in sconto. La scelta è alquanto variegata, tra apprezzati AAA recenti e riedizioni di perle del passato. Di seguito, vi riportiamo le migliori offerte legate allo Star Wars Day.



Giochi in sconto su PS Store, Xbox Store e Nintendo e-Shop



Per quanto riguarda la galassia console, le promozioni resteranno attive per l'intera giornata su Xbox Store, sino al 12 maggio su PlayStation Store e sino al 7 maggio su Nintendo Switch. Di seguito, i giochi parte della promozione:



EA Star Wars Triple Bundle: sconto del 50% su Xbox Store;

Star Wars: Battlefront (Classic, 2004): sconto del 50% su Xbox Store;

Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005): sconto del 50% su Xbox Store;

Star Wars Battlefront II Celebration Edition (EA): sconti tra 70-75% su PlayStation Store e Xbox Store;

Star Wars Bounty Hunter: 50% di sconto su PS Store;

Star Wars: Dark Forces: 50% di sconto su PS Store;

Star Wars: Episode I Racer: 50% di sconto su tutte le console;

Star Wars: The Force Unleashed: 75% di sconto su Xbox Store;

Star Wars: The Force Unleashed II: 75% di sconto su Xbox Store;

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: 50% di sconto su tutte le console;

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast: 50% di sconto su PS4 e Nintendo Switch;

Star Wars Jedi Fallen Order: scontro tra 60 e 70% su PS e Xbox Store;

Star Wars Jedi Starfighter: 50 % di sconto su PS e Xbox Store;

Star Wars: Knights of the Old Republic: 50% di sconto su Xbox Store;

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: 50% di sconto su Xbox Store;

LEGO Star Wars: The Complete Saga: 75% di sconto su XboX Store;

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy: 67% di sconto su Xbox Store;

LEGO Star Wars III: The Clone Wars: 75% di sconto su Xbox Store;

Star Wars Pinball: sconti tra il 40 e il 60% su tutte le console;

Star Wars: Racer Revenge: 50% di sconto su PlayStation Store;

Star Wars Republic Commando: 50% di sconto su Xbox Store;

Star Wars: Squadrons: 50% di sconto su PS Store e Xbox Store;

Super Star Wars: 50% di sconto su PS Store;

Vader Immortal: A Star Wars VR Series: 50% di sconto su Xbox Store

EA Star Wars Triple Bundl: 50% di sconto su Steam, Origin, Epic Games Store;

Star Wars: Battlefront (Classic, 2004): 60% dii sconto su Steam, GOG; Humble, Origin;

Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005): 65% di sconto su Steam, GOG, Humble e Origin;

Star Wars Battlefront II (EA): 60% di sconto per la Standard Edition, 70% di sconto per la Celebration Edition su Steam, Epic Games Store, Origin;

Star Wars Classics Collection: 45% di sconto su Humble;

Star Wars : The Clone Wars – Republic Heroes: 65% di sconto su Steam, Humble, Origin;

Star Wars Collection: 45% di sconto su Humble;

Star Wars: Dark Forces: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Episode I Racer: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Empire at War Gold Pack: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: The Force Unleashed II: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars Jedi: Fallen Order: 60% di sconto su Steam ed Epic Games Store, 50% su Origin;

Star Wars Jedi Knight Collection: 54% di sconto su Humble;

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Jedi Knight – Jedi Academy: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Jedi Knight: Mysteries of the Sith: 65% di sconto su Steam, Humble, Origin;

Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Knights of the Old Republic: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

LEGO Star Wars: The Complete Saga: 75% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

LEGO Star Wars III: The Clone Wars: 75% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: The Old Republic – Jedi Bundle: 40% di sconto su Steam;

Star Wars: The Old Republic – Sith Bundle: 40% di sconto su Steam;

Star Wars Pinball: tra 50-70% di sconto su Steam;

Star Wars: Rebel Assault I: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Rebel Assault II;65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Rebellion: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Republic Commando: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Rogue Squadron 3D: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Shadows of the Empire: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: Squadrons: 50% di sconto su Steam, Epic Games Store, Origin;

Star Wars: Starfighter: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: TIE Fighter : 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: X-Wing: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: X-Wing Alliance: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Star Wars: X-Wing Bundle: 65% di sconto su Humble;

Star Wars: X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power Campaigns: 65% di sconto su Steam, GOG, Humble, Origin;

Per quanto riguarda invece il fronte PC, le promozioni resteranno attive sino al, mentre sutermineranno l'o. Di seguito i dettagli:Complessivamente, una vera e propria Galassia di sconti, in attesa di scoprire cos'ha in serbo la serie per il futuro, tra l'ambiziosissimo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e l'ancora misterioso open world di Star Wars sviluppato da Ubisoft.