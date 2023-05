Star Wars Day: in offerta su Amazon tantissimi LEGO al prezzo più basso di sempre

Sono iniziati ufficialmente i Star Wars Day e per gli appassionati di LEGO sono acquistabili tantissimi set a tema ad un prezzo super scontato, per tanti set il prezzo di acquisto è il più basso di sempre, vediamo assieme le migliori promozioni attive.

Tutti i set LEGO Star Wars in offerta su Amazon sono visualizzabili a questo link

Iniziamo con il set più iconico di tutti, il Millenium Falcon, composto da 1.353 pezzi, sono incluse le minifigures di Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuna completa di accessori originali, in offerta a questo link al prezzo scontato di 140,59 euro invece di un prezzo di listino di 169,99 euro.

I Diorami Volo sulla Trincea della Morte Nera e Addestramento Jedi su Dagobah sono entrambi scontati del 20%, ripropongono le famose scene dei film, il primo acquistabile al prezzo di 55,99 euro ed il secondo a 71,99 euro, due degli eventi più evocativi della serie Star Wars.

La navetta spaziale di Boba Fett è acquistabile ad un super prezzo, solamente 39,99 euro con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino, include un alloggiamento apribile dove inserire un personaggio LEGO, 2 cannoni blaster rotanti doppi e uno scomparto per un mattoncino in carbonite. Comprende 2 minifigures LEGO: Boba Fett con un blaster e il Mandaloriano con il fucile blaster e la lancia di beskar.

Il set del piccolo Baby Yoda, chiamato Grogu nella serie "The Mandalorian", ha la testa, la bocca e le orecchie orientabili, per ricreare una serie di espressioni viste nella serie TV, il set include anche una targhetta e una minifigure di Grogu, in offerta a questo link al prezzo speciale di 74,99 euro.