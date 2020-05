Star Wars Day: sconti stellari sui migliori giochi della serie

In occasione dello Star Wars Day, Steam celebre la serie Guerre Stellari con una serie di sconti sui migliori videogiochi per PC, da Star Wars Jedi Fallen Order a Star Wars Republic Commando, passando per LEGO Star Wars The Complete Saga.

Tra i tanti titoli venduti a prezzo speciale fino al 7 maggio citiamo Star Wars Jedi Fallen Order a 35.99 euro e una serie di giochi in vendita a 2.86 euro tra cui Star Wars X-Wing Alliance, Star Wars Tie Fighter Special Edition, Star Wars X-Wing Special Edition, Star Wars X-Wing vs Tie Fighter Balance of Power, Star Wars Knights of the Old Republic e Star Wars Battlefront II.

Star Wars Il Potere della Forza Ultimate Sith Edition costa 5.87 euro, stesso prezzo per Star Wars Il Potere della Forza II. Bastano invece 4.19 euro per acquistare LEGO Star Wars La Saga Completa e 5.99 euro per LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza.

Tutte le offerte indicate proseguiranno fino al 7 maggio, Star Wars Jedi Fallen Order è forse la proposta più interessante dei saldi per lo Star Wars Day, con un prezzo scontato di quasi il 50% sul listino.