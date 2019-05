Star Wars Day: tantissimi sconti su Steam per i giochi del franchise

Il 4 Maggio, o "May the fourth" in lingua inglese, come saprete è tradizionalmente noto per essere lo Star Wars Day, per via dell'assonanza della data con la storica frase simbolo della saga, ossia "May the Force be with you", ossia "Che la Forza sia con te".

Per l'occasione, Steam ha deciso di effettuare tantissimi sconti per i giochi a tema Star Wars, occasione ghiottissima per tutti gli appassionati, di recuperare alcuni titoli e fiondarsi nella Galassia Lontana Lontana per ore e ore di gameplay.

Interessanti sono soprattutti i bundle, in particolare quello completo, che permette di portarsi a casa ben 26 giochi al prezzo di 70 euro, o i titoli della serie X-Wing a 8.56 euro, la Jedi Knight Collection a 7.50 euro e la Classic Collection a 15.44 euro.

Veri e propri classici come Star Wars Battlefront sono proposti a 6.96 euro, o Knights of the Old Republic II a 2.86 euro, e sono in offerta anche i giochi della serie Lego, per chi volesse dare uno sguardo più scanzonato e... mattoncinoso alla saga.

La lista completa delle offerte la potete trovare sul catalogo di Steam, e ce n'è davvero per tutti i gusti. Che ne pensate di questa iniziativa? Ne approfitterete?