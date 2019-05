Star Wars in Dreams: anche gli X-Wing debuttano nel gioco Playstation 4!

I confini delle possibilità offerte dal gioco di Media Molecule sembrano essere davvero ampie e gli utenti, progressivamente, stanno acquisendo una sempre maggiore dimestichezza con l'editor di gioco, ottenendo risultati davvero notevoli.

Dopo avervi mostrato omaggi a Ghost of Tsushima e remake di Resident Evil in Dreams, in questa news vi segnaliamo una creazione ispirata all'universo di Star Wars. Un videogiocatore, noto col nickname "Gauffreman", ha infatti ricreato una coinvolgente battaglia stellare all'interno di Dreams. Il livello, denominato "Space Wars Forcefighter", consente ai videogiocatori di immergersi nella galassia lontana, lontana, salendo a bordo di un X-Wing. Viaggiando nell'universo, il nostro mezzo di trasporto potrà imbattersi in colossali Star Destroyer ed in una riproduzione dell'iconica Morte Nera. Ovviamente, potrete ingaggiare battaglia con altri mezzi, godendo di effetti audio molto simili a quelli dell'originale saga cinematografica. Se siete curiosi di vedere questa creazione all'opera, potete dare uno sguardo al video che trovate in apertura a questa news: buona visione!



Vi ricordiamo che la produzione di Media Molecule è disponibile in esclusiva su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Attualmente il gioco si trova in fase di Early Access, ma Media Moelcule ha recentemente rassicurato gli utenti, affermando che Dreams non resterà a lungo in Early Access.