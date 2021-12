Star Wars Eclipe: svelata la nuova avventura degli autori di Detroit e Heavy Rain!

Nella cornice mediatica dei The Game Awards 2021, Quantic Dream ha annunciato Star Wars Eclipse, un'avventura ambientata nella Galassia Lontana Lontana di Guerre Stellari e destinata ad approdare su PC e console in una finestra temporale non ancora fissata.

Realizzato in collaborazione con Lucasfilm, il nuovo progetto firmato dagli autori di Detroit Become Human, Heavy Rain e Beyond Due Anime ci porterà in una regione inesplorata dell'Orlo Esterno durante l'era dell'Alta Repubblica. Il gioco prenderà spunto dalle esperienze ludiche pregresse di Quantic Dream e, di conseguenza, proporrà una narrazione profondamente ramificata con tantissime scelte da compiere.

Il titolo si focalizzerà quindi su luoghi e personaggi completamente inediti, ognuno con un proprio percorso, delle abilità da sviluppare e ruoli da far interpretare ai fan.

Come specificato dagli stessi ragazzi di Quantic Dream, Star Wars Eclipse è attualmente in una fase di sviluppo iniziale a Parigi e Montreal. La software house indipendente specifica di essere attualmente impegnata in un'ampia campagna di reclutamento di talenti interessati a partecipare alla realizzazione di questo kolossal interattivo di stampo cinematografico.