Star Wars Eclipse nel 2025? Lo sviluppo sembra andare meglio del previsto

Nelle scorse settimane l'insider Tom Henderson ha parlato di problemi di sviluppo per Star Wars Eclipse, con il gioco che avrebbe subito un rinvio interno e che sarebbe destinato ad uscire non prima del 2027 o 2028. Ma sarà vero?

Quantic Dream ha ribadito che non c'è nessuna data di uscita fissata per Star Wars Eclipse e il team sta lavorando al progetto con l'obiettivo di soddisfare le alte aspettative del pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche AccountNGT, il leaker che per primo ha svelato l'esistenza di Eclipse, con mesi di anticipo rispetto all'annuncio avvenuto ai The Game Awards 2021.

AccountNGT fa sapere che lo sviluppo di Eclipse procede spedito e il gioco dovrebbe uscire nel 2025, ovvero almeno due o tre anni prima della finestra indicata da Henderson. La fonte conferma che Quantic Dream sta sviluppando anche un gioco Dark Fantasy basato sulla tech demo The Dark Sorcerer per PS4 mostrata nel 2014, tuttavia Star Wars Eclipse sarà il prossimo gioco di QD ad uscire sul mercato e molti sviluppati si sarebbero uniti al team di sviluppo in queste settimane.

Quantic Dream diventerà presto di proprietà di NetEase secondo un report di Tom Henderson e l'acquisizione da parte del colosso cinese porterà ovviamente a una nuova iniezione di capitale e una probabile ristrutturazione interna della compagnia francese, in ogni caso al momento lo studio autore di Beyond Due Anime, Heavy Rain e Detroit Become Human sta lavorando duramente sul nuovo gioco di Star Wars, un progetto Open World ad ampio respiro che si classifica come uno dei titoli più ambiziosi mai sviluppati dalla compagnia di David Cage.