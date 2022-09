Star Wars Eclipse, nuovi dettagli: sarà 'fedele alla tradizione di Quantic Dream'

Prosegue lo sviluppo di Star Wars Eclipse, il nuovo Action/Adventure dal taglio fortemente narrativo in sviluppo presso gli studi di Quantic Dream. Il nuovo progetto dello studio francese è ancora lontano dalla pubblicazione, sebbene alcuni voci abbiano ipotizzato un'uscita di Star Wars Eclipse nel 2025.

Il progetto è in ogni caso ancora avvolto nel mistero, e dall'annuncio avvenuto ai Game Awards 2021 non è stato mostrato molto altro. In attesa di vederlo concretamente in azione, a raccontare qualche dettaglio in più sul gioco, nel corso di un'intervista con IGN Japan, è stato Guillaume de Foundaumiere: il boss di Quantic Dream assicura infatti che, sebbene il titolo viri verso l'Action/Adventure, presenterà comunque tutte le tipiche caratteristiche dei giochi sviluppati dallo studio francese.

"Credo che con ogni nostro nuovo gioco proviamo sempre ad innovare ed esplorare nuovi terreni. Con Star Wars Eclipse sicuramente manterremo intatti gli elementi fondamentali di una produzione Quantic Dream: storie forti, personaggi forti, protagonisti giocabili multipli e, ovviamente, lasciare ai giocatori la possibilità di cambiare lo sviluppo della trama con le loro decisioni", sottolinea de Foundaumiere.

In ogni caso il numero uno di Quantic Dream ribadisce che Star Wars Eclipse sarà anche diverso rispetto alle precedenti produzioni: "La formula in ogni caso cambia, abbiamo detto chiaramente che sarà un Action/Adventure, dunque gli elementi d'azione saranno molto importanti. Di questo avremo modo di parlarne meglio in futuro, ma ricordate, è un Action/Adventure".

Lo scorso maggio Quantic Dream ha celebrato lo Star Wars Day, regalando a tutti un Fan Kit digitale a tema Star Wars Eclipse.