Star Wars Eclipse è il gioco più ambizioso di Quantic Dream, non è un reskin di Detroit

Durante l'evento G-Star, David Cage di Quantic Dream ha parlato (anche) di Star Wars Eclipse, definendolo come il più ambizioso progetto mai realizzato dallo studio francese, più dei precedenti Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human.

Proprio Detroit è stato citato da Cage, il quale assicura che "Star Wars Eclipse non sarà un reskin di Detroit Become Human. Chiaramente utilizzeremo molto del know how che abbiamo imparato sviluppando Detroit, ma non sarà una copia carbone, Eclipse sarà un tipo di esperienza molto diversa rispetto al nostro precedente gioco."

Annunciato ai The Game Awards 2021 quasi un anno fa, del gioco si sono perse le tracce e c'è chi dice che Star Wars Eclipse non uscirà prima de 2027 o 2028 mentre altre fonti parlano del 2025 come anno di lancio di Star Wars Eclipse.

Nei mesi scorsi, NetEase ha comprato Quantic Dream e non è escluso che la manovra finanziaria possa allungare i tempi di sviluppo (anche solo a livello organizzativo e burocratico), in ogni caso speriamo di saperne di più nel corso del 2013, David Cage non si è sbilanciato a riguardo e non ha rivelato nulla riguardo la possibile finestra di debutto e l'arrivo di nuove informazioni su questo ambizioso progetto dello studio francese.