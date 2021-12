Star Wars Eclipse: grosse difficoltà nello sviluppo? L'analisi di Tom Henderson

Nonostante il suo annuncio sia ancora molto fresco essendo avvenuto nel corso dei The Game Awards 2021, il nuovo titolo di Quantic Dream è già finito al centro delle controversie: i fan stanno boicottando Star Wars Eclipse per il coinvolgimento dello studio francese, accusato negli anni precedenti di sessismo ed ambiente di lavoro tossico.

Polemiche a parte, sembra inoltre che lo sviluppo di Star Wars Eclipse stia già andando incontro a diverse problematiche, e questo nonostante il gioco sia ancora nelle sue prime fasi di lavorazione. Ad approfondire la questione con una lunga analisi in video è il noto insider Tom Henderson, che già in precedenza ha approfondito varie questioni legate al gioco, compresa la sua possibile finestra di lancio (a tal proposito, Star Wars Eclipse non uscirà prima del 2024).

Le difficoltà maggiori sarebbero legate al motore grafico utilizzato per la creazione dell'opera: il Quantic Dream Engine è infatti pensato per essere utilizzato in ambienti chiusi e con un numero limitato di NPC su schermo, cosa che quindi lo renderebbe poco pratico per un gioco dall'impostazione open world come sarà Eclipse. Lo studio, inoltre, sta avendo difficoltà nel creare la componente multiplayer prevista, mentre ancora non esiste nessuna versione giocabile del titolo nonostante uno sviluppo avviato da oltre 18 mesi. Ancora, Quantic Dream starebbe incontrando grosse difficoltà ad assumere nuovo personale a causa delle accuse degli scorsi anni, ritrovandosi quindi a corso di manodopera fondamentale per lo sviluppo del progetto.

Henderson ha rivelato anche alcuni retroscena sulla genesi di Star Wars Eclipse, che risale al periodo in cui la compagnia era ancora vincolata a Sony: in origine era noto come Project Karma ed era stato concepito come un MMORPG, tuttavia il colosso giapponese respinse l'idea in favore di Detroit Become Human, uscito nel 2018. La software house di David Cage si rivolse quindi alla Lucasfilm, proponendo un titolo basato su Star Wars riprendendo alcune delle risorse già realizzate per Project Karma.

Nonostante l'affidabilità dell'insider, quanto rivelato va preso con le pinze non essendoci riscontri ufficiali. Con l'uscita di Star Wars Eclipse ancora molto lontana, la produzione