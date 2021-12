Star Wars Eclipse sarà ispirato a The Last of Us? Nuovi rumor

Ai Game Awards 2021 abbiamo avuto un primo assaggio di Star Wars Eclipse sviluppato da Quantic Dream. La nuova avventura ambientata nella galassia lontana lontana avrà una forte componente narrativa, con i giocatori che dovranno prendere importanti decisioni nel corso della storia che plasmeranno l'evolversi della vicenda.

Per il resto, però, al momento sono piuttosto limitate le informazioni sul nuovo gioco dello studio francese: sappiamo giusto che un primo prototipo di Star Wars Eclipse risale al 2018 e che quindi è in lavorazione già da molto tempo (anche se Quantic Dream ha già specificato che la loro prossima opera è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Ma l'insider AccNGT rivela alcune informazioni aggiuntive sul progetto, sebbene da prendere per il momento con le pinze.

AccNGT fornisce alcuni dettagli sull'organizzazione intera di Quantic Dream: la divisione parigina è al lavoro su tutti gli aspetti creativi del gioco quali motion capture, narrativa e ambientazioni, mentre la filiale di Montreal è concentrata sugli aspetti ludici legati al level design, al multiplayer ed al gameplay in generale. L'obiettivo principale della compagnia è quello di amalgamare al meglio una forte componente narrativa con sequenze d'azione "memorabili", motivo per cui più studi diversi stanno lavorando in sinergia per garantire il raggiungimento di tale scopo.

L'ultima considerazione dell'insider risulta anche quella più criptica: per lo sviluppo di Star Wars Eclipse, Quantic Dream si è ispirata a The Last of Us. AccNGT non ha tuttavia approfondito in alcun modo questo aspetto, che resta quindi piuttosto vago: se davvero è stato preso spunto dal classico Naughty Dog, in quale modo e in che ambito? Non resta che attendere futuri dettagli sul nuovo titolo incentrato su Guerre Stellari.