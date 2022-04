Star Wars, da Eclipse a Jedi Fallen Order 2: quali giochi in sviluppo? Rumor e conferme

A poco più di una settimana di distanza dalle celebrazioni previste per lo Star Wars Day 2022, non mancano rumor su possibili nuovi annunci legati a videogiochi ambientati nella Galassia Lontana Lontana. Tra indiscrezioni e certezze, cerchiamo di fare il punto della situazione.

Quali sono i nuovi titoli dedicati a Guerre Stellari ufficialmente in sviluppo? Al momento, in questa categoria si contano diversi progetti promettenti, a partire dall'ancora misterioso Star Wars Eclipse (ve ne abbiamo parlato nella nostra dettagliata anteprima di Star Wars Eclipse), che sarà ambientato nell'era dell'Alta Repubblica. In sviluppo presso Quantic Dream, il titolo sarà un vero e proprio Action Adventure. Presente poi all'appello l'atteso Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, rifacimento affidato alle mani di Aspyr Media.

Sappiamo inoltre che Ubisoft sta lavorando ad un ambizioso Star Wars open world, sul quale però non sono stati offerti dettagli di alcun tipo. Spazio infine per Star Wars: Hunters, shooter free to play realizzato da Zynga. In arrivo nel corso dell'anno, il titolo gratuito troverà spazio su Nintendo Switch e dispositivi mobile.



Passando al reame delle ipotesi, è ovviamente impossibile non citare la probabile esistenza di uno Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Più fonti, tra le quali il noto giornalista Jason Schreier, hanno infatti ribadito a più riprese che Respawn ha intenzione di realizzare un sequel dell'apprezzata avventure di Cal Kestis. Solo pochi giorni fa, inoltre, si è tornati a discutere di un possibile gioco di Star Wars affidato a Amy Hanning, attualmente alla guida di Skydance New Media.



Restando nel reame delle ipotesi, un ulteriore gioco di Guerre Stellari sarebbe poi stato affidato ad Electronic Arts. Rimasta a lungo tempo l'unica detentrice dell'IP videoludica, EA avrebbe ora deciso di proporre al pubblico un FPS di Star Wars sviluppato dagli autori di Medal of Honor. Nelle mani di Respawn, vi sarebbe infine anche uno strategico ambientato nel mondo di Guerre Stellari.