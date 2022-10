Star Wars Eclipse: i leak di Colin Moriarty 'programmati' dalla stessa Quantic Dream?

Negli scorsi giorni si sono diffusi nuovi leak su Star Wars Eclipse per mano del giornalista Colin Moriarty, che ha fornito dettagli aggiuntivi sulla trama del gioco e dei suoi contenuti, oltre che sullo stato dei lavori.

Secondo l'insider lo sviluppo di Star Wars Eclipse sarebbe ancora in fase di pre-produzione, nonostante Quantic Dream abbia già finito di scriverne la storia. Emergono però potenziali retroscena sulle parole diffuse da Moriarty: secondo Insider Gaming, quanto diffuso dall'ex redattore di IGN.com sarebbe in verità un "leak controllato" dalla stessa Quantic Dream: la compagnia francese avrebbe deciso di agire in questo modo per verificare le reazioni e lo stato d'animo della community di Star Wars nei confronti del progetto, e valutare al tempo stesso la necessità di assumere ulteriore personale per portare avanti lo sviluppo del gioco.

Se quanto riporta Insider Gaming dovesse corrispondere al vero, le probabilità che lo sviluppo del gioco sia ancora nelle primissime fasi potrebbero divenire più consistenti, con l'opera dunque ancora molto lontana dal suo esordio sul mercato. Lo scorso settembre Guillaume de Foundaumiere, numero uno dello studio autore di Heavy Rain e Detroit Become Human, aveva dichiarato nel corso di un'intervista che Star Wars Eclipse sarebbe stato fedele alla tradizione di Quantic Dream, pur virando verso l'Action/Adventure.

La curiosità attorno al progetto c'è, resta solo da capire quanto tempo ancora sarà necessario aspettare prima di vederlo in azione in una forma più concreta.