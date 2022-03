Star Wars Eclipse potrebbe non uscire prima del 2027-2028: problemi alle assunzioni?

L'insider e leaker Tom Henderson c'ha preso gusto ed è tornato sulle pagine di XFire per sganciare un'altra, potenziale bomba. A quanto pare, lo sviluppo di Star Eclipse non starebbe andando secondo i piani di Quantic Dream.

Star Wars Eclipse ha debuttato ai Games Awards 2021 con un trailer capace di entusiasmare tutti i fan di Guerre Stellari. Ambientata in una regione inesplorata dell'Orlo Esterno nel bel mezzo dell'era dell'Alta Repubblica, questa nuova avventura di Quantic Dream promette un variegato cast di personaggi giocabili, ognuno dotato di modalità, personalità, motivazioni e abilità proprie, e una narrazione ramificata con tantissime scelte da compiere.

Qualcosa, tuttavia, non starebbe andando come sperato negli studi francesi. Tom Henderson, che fin dall'inizio ha bollato Star Wars Eclipse con un gioco lontano almeno 3-4 anni, ha notato che Quantic Dream ha ancor un numero elevato di posizioni lavorative vacanti: attualmente ci sono ben 67 annunci di lavoro sul sito ufficiale, un numero persino superiore alle 60 registrate tre mesi fa in occasione dell'annuncio.

Secondo Henderson, alcune compagnie annunciano i giochi così presto per attrarre per attrarre talenti, una strategia che non starebbe funzionando per Quantic Dream, nonostante la calorosa accoglienza riservata al trailer. Lo sviluppo, dunque, non sarebbe ancora entrato a regime, per cui la finestra di lancio interna di Star Wars Eclipse sarebbe slittata al 2027-2028.

Secondo una fonte di Henderson, Quantic Dream avrebbe optato per un annuncio così precoce anche per un secondo fine, ovvero diventare appetibile per un'acquisizione. La compagnia francese avrebbe provato a farsi acquistare da più di un publisher dopo la conclusione dell'accordo esclusivo con Sony (che ha portato alla nascita Heavy Rain, Beyond e Detroit), senza mai riuscirci. Un'IP grossa come Star Wars Eclipse servirebbe anche ad attrarre dei potenziali compratori, cosa che a quanto pare non è ancora avvenuta.