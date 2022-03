Star Wars Eclipse, novità questa settimana: parla Tom Henderson

Nel corso degli ultimi giorni, l'ormai noto insider Tom Henderson si è dimostrato particolarmente attivo, dando il via ad una ricca rassegna di rumor e indiscrezioni sul mondo videoludico.

Poco dopo aver affermato che F1 2022 sarà privo di Modalità Storia, il leaker torna alla carica, promettendo di svelare prestissimo nuovi retroscena su Star Wars: Eclipse. Come potete infatti verificare direttamente in calce, il sempre attivissimo account Twitter di Tom Henderson ha da poco accolto un intrigante cinguettio. Con quest'ultimo, l'insider promette la diffusione di "scoop e aggiornamenti" relativi al titolo Quantic Dreams. Questi ultimi, aggiunge, non dovrebbero farsi attendere a lungo, vista la promessa di maggiori dettagli già nel corso di questa settimana.



Al momento, purtroppo, Tom Henderson non ha offerto ulteriori informazioni in merito, con gli appassionati della Galassia Lontana Lontana che dovranno attendere ancora qualche giorno prima di poterne sapere di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete scoprire tutti i retroscena sull'Alta Repubblica secondo Quantic Dreams, grazie ad una ricca anteprima di Star Wars: Eclipse. Vero e proprio Action Adventure, il titolo approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con l'obiettivo di dar vita ad un'avventura originale nell'universo di Guerre Stellari.