Star Wars Eclipse: nuove indiscrezioni su storia e fazioni da Colin Moriarty

Ai nuovi dettagli su Star Wars Eclipse condivisi nelle scorse settimane da Quantic Dream si sommano le ultime, importanti anticipazioni diffuse dal giornalista e insider Colin Moriarty nel corso del suo ultimo podcast su Sacred Symbols.

In base alle indiscrezioni raccolte dalle 'gole profonde' interpellate da Colin Moriarty, la nuova avventura da vivere nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari introdurrà una razza inedita e si focalizzerà sui conflitti politici tra le diverse fazioni dell'universo sci-fi ideato da George Lucas.

A detta di Moriarty, Star Wars Eclipse si troverebbe ancora in pre-produzione. Lo sviluppo del titolo, di conseguenza, non sarebbe ancora partito; in compenso, gli autori di Quantic Dream avrebbero già ultimato (o quasi) i lavori sulla storia.

Secondo quanto sostenuto dal noto insider, Star Wars Eclipse vanterà una sceneggiatura scritta in collaborazione con Adam Williams e David Cage: la storia del gioco dovrebbe focalizzarsi sulla figura di Sarah, una coraggiosa guerriera appartenente alla nuova razza umanoide degli Zaraan.

I conflitti familiari tra la stessa Sarah e suo marito, il più riflessivo Xedo, a detta di Moriarty si rifletteranno anche nel canovaccio narrativo steso da Quantic Dream per rappresentare a schermo il conflitto politico (e non solo) tra le civiltà più pacifiche e le forze che andranno a formare l'Impero 200 anni dopo.

Lo stesso Moriarty, d'altro canto, ammette di non sapere quanti degli elementi narrativi raccolti dalle sue fonti anonime saranno effettivamente utilizzati per dare forma alla storia di Star Wars Eclipse. In attesa di un chiarimento da parte degli sviluppatori, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Star Wars Eclipse e l'Alta Repubblica secondo Quantic Dream.