Star Wars Eclipse punta al 2026, ma potrebbe essere posticipato: parla Tom Henderson

Mentre l'affascinante universo di Star Wars: Outlaws promette un esordio nel corso del 2024, il lancio di Star Wars: Eclipse sembrerebbe essere ancora molto lontano.

Questo almeno è quanto riporta Tom Henderson dalle pagine di Insider Gaming. Il noto insider videoludico afferma di aver ricevuto tali informazioni da un leaker dall'affidabilità conclamata, che in precedenza aveva svelato con mesi di anticipo l'acquisizione di Quantic Dream da parte di NetEase.

Le nuove indiscrezioni dipingono una situazione piuttosto complessa per lo sviluppo di Star Wars: Eclipse, descritto come la produzione più ambiziosa mai realizzata dalla software house. Quantic Dream, in particolare, starebbe faticando nell'assunzione di nuovi talenti, soprattutto in seguito al diffondersi di accuse legate a un ambiente di lavoro tossico, con pratiche di crunch e scarsamente inclusivo. Tali circostanze, spiega Tom Henderson, starebbero causando ritardi nella tabella di marcia relativa alla realizzazione di Star Wars: Eclipse, la cui finestra di lancio attuale - corrispondente secondo l'insider al 2026 - potrebbe subire un rinvio.



Stando a quanto riportato, conclude Insider Gaming, l'avventura di Quantic Dream potrebbe essere la più distante nel tempo tra tutti i videogiochi di Guerre Stellari al momento in sviluppo. Tra questi ultimi, secondo Tom Henderson, vi sarebbero - oltre a Star Wars: Eclipse - i già annunciati Star Wars: Outlaws, Star Wars: Hunters, Knights of the Old Republic Remake e gli ancora tre misteriosi titoli di Skydance Media e Respawn Entertainment.