Star Wars Eclipse: quando e dove è ambientato il gioco Quantic Dream?

Annunciato ai The Game Awards 2021, Star Wars Eclipse è il nuovo gioco di Quantic Dream, per la prima volta al lavoro sull'universo narrativo ideato da George Lucas. Con un trailer in CG, Eclipse ha introdotto fazioni, luoghi e personaggi che vedremo durante l'avventura: ma quando e dove si colloca il titolo Quantic Dream?

Star Wars Eclipse è ambientato durante l'Alta Repubblica, un'era collocata circa 200 anni prima de La Minaccia Fantasma e che si conclude indicativamente 50 anni prima dello stesso film. Si tratta del periodo di massima espansione della Repubblica e di anni d'oro per l'Ordine Jedi, all'apice della loro nomea di guardiani di pace e giustizia. Per quanto Eclipse sia il primo videogioco ad esplorare questa parentesi temporale, sono stati romanzi e fumetti ad introdurla e presentarla con un progetto editoriale crossmediale che presto potrà vantare anche il medium videoludico tra le sue fila.



Nel trailer scorgiamo razze aliene conosciute come i neimoidiani, già in possesso delle imponenti stazioni da battaglia viste nella trilogia prequel. Allo stesso modo, il Maestro Yoda è già all'epoca membro del Consiglio Jedi, pur avendo circa due secoli d'età in meno rispetto a quando lo vediamo nella saga degli Skywalker. Inoltre, va specificato che in questo periodo della Galassia l'Orlo Esterno risulta ancora in larga parte non scoperto, e rappresenta quindi la frontiera dello spazio conosciuto e guidato dalla Repubblica: sarà infatti questo lo scenario dietro la storia di Eclipse.



Parlando del gioco Quantic Dream, secondo un rumor Star Wars Eclipse sarà ispirato a The Last of Us. Mentre per altri voci il prototipo di Star Wars Eclipse risale al 2018.