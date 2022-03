Star Wars Eclipse rimandato al 2027-2028? Quantic Dream risponde ai rumor

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Tom Henderson, leaker e insider dimostratosi affidabile in passato, lo sviluppo di Star Wars Eclipse non starebbe procedendo nel migliore dei modi, e Quantic Dream starebbe avendo alcuni problemi con le assunzioni del personale.

Henderson ha dichiarato che la finestra di lancio di Star Wars Eclipse è ancora molto lontana, e che il team si aspetta ora di pubblicare il progetto soltanto intorno al 2027-2028. Quantic Dream è venuta a conoscenza delle voci di corridoio e, tramite una mail inviata alla redazione di Gamesradar, ha commentato la vicenda. Un portavoce dello studio francese, tuttavia, ha fornito una replica alquanto vaga, che si limita semplicemente a ricordarci che una data di lancio ufficiale per la pubblicazione del titolo non è mai stata comunicata.

"Star Wars Eclipse non è stato rinviato perché Quantic Dream non ha mai annunciato o promesso una finestra di lancio per il titolo", ha affermato il portavoce. "Le assunzioni rimangono attive nel mentre lo studio continua a lavorare su Star Wars Eclipse, publishing di terze parti e progetti non ancora annunciati". Una dichiarazione che non riesce a dissipirare i dubbi, e che non esclude che il gioco sia stato rinviato internamente da parte della software house di David Cage.



Ciò che sappiamo per certo è che Quantic Dream lavora su tre progetti differenti e che la casa di sviluppo ha effettivamente aumentato la propria forza lavoro del 50% nel corso del 2021.