Star Wars Eclipse è vivo e vegeto, parola di Quantic Dream

Che fine ha fatto Star Wars Eclipse? Annunciato nel corso dei The Game Awards 2021, l'Action/Adventure di Quantic Dream fortemente orientato verso la narrativa sembra sparito nel nulla, senza nessun aggiornamento concreto sullo status dei lavori da molto tempo. Ma lo studio francese lo assicura: il progetto esiste ancora.

Nel corso di un'intervista con IGN.com al Tokyo Game Show 2023 la vicepresidente del settore marketing di Quantic Dream, Lisa Pendse, ha confermato che Star Wars Eclipse è ancora vivo e vegeto, senza tuttavia fornire grossi dettagli sulla sua attuale situazione. "Posso dire che ancora esiste? Perché esiste", si è limitata a dire Pendse aggiungendo che "semplicemente non è pronto, deve ancora bollire". Sicuramente non il più ricco degli aggiornamenti, ma quanto basta per sapere che Quantic Dream ci sta ancora lavorando attivamente, sebbene non sia da escludere che lo sviluppo sia ancora nelle fasi iniziali.

Precedenti voci di corridoio davano Star Wars Eclise in uscita nel 2026, sebbene il noto insider Tom Henderson non abbia escluso la possibilità di rinvii ad una finestra di lancio ancora più lontana. Qualunque sia la verità, è comunque certo che si dovrà aspettare ancora parecchio a lungo prima di vedere il gioco divenire realtà.

Star Wars Ecplise è stato descritto come il gioco più ambizioso di Quantic Dream e non sarà una copia di Detroit Become Human, precedente gioco Tripla A dell'azienda. La lunga attesa continua.