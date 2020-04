Star Wars Episode 1 Racer: torna il classico del 1999

Aspyr Media ha annunciato che Star Wars Episode I Racer debutterà il prossimo 12 maggio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, disponibile in formato digitale al prezzo di 14.99 dollari, probabilmente 14.99 euro in Europa.

Il gioco è stato pubblicato originariamente nel 1999 sulle principali piattaforme dell'epoca, il porting per le Switch e PS4 è basato sulla versione per Nintendo 64, gli sviluppatori hanno lavorato per riadattare il sistema di controllo e sfruttare così le potenzialità dei Joy-Con e del DualShock 4. Per il resto non sono stati aggiunti nuovi contenuti e la riedizione manterrà intatto il fascino delle corse con i pod viste in Star Wars La Minaccia Fantasma.

Ben 25 i piloti tra cui Anakin Skywalker, Sebulba e Ratts Tyerell, le piste saranno ambientate in otto diversi mondi, inoltre è stato confermato il supporto per il multiplayer Split Screen (su PS4 e Switch) e via LAN (solo Nintendo Switch). Il comparto tecnico non subirà particolari modifiche se non una pulizia alle texture e la correzione di alcuni bug, non si tratterà però di un remake e nemmeno di una remastered, quanto di un porting ripulito e aggiornato per girare sulle attuali piattaforme. In apertura trovate il trailer di lancio della versione originale di Star Wars Episode 1 Racer uscita ben ventuno anni fa.