Star Wars FPS girerà su Unreal Engine 5: lo svela una sviluppatrice di Respawn

Come procedono i lavori sull'FPS di Star Wars svelato da Respawn e Lucasfilm Games nel gennaio di quest'anno? Un piccolo ma importante aggiornamento sullo sviluppo ci viene offerto da Melissa Janowicz di Respawn con la conferma dell'adozione di Unreal Engine 5.

Nel rivolgersi a un suo follower su Twitter, la sviluppatrice a capo del team incaricato di dare forma al sistema di combattimento e all'IA del nuovo sparatutto di Star Wars ha infatti sottolineato come "il nostro nuovo progetto sta prendendo forma su Unreal Engine 5".

L'adozione del motore grafico di ultima generazione di Epic Games offre a Respawn l'opportunità di servirsi dei tantissimi strumenti di sviluppo integrati in UE5 per plasmare scenari ancora più realistici e immersivi. Basta dare uno sguardo all'ottimo lavoro svolto dal 3D Artist italiano Pasquale Scionti con il concept di Starfield su Unreal Engine 5 per farci un'idea delle infinite possibilità offerte dal nuovo motore di Epic.

Al netto delle ultime indicazioni di Janowicz, al momento non sappiamo praticamente nulla di questo progetto. A solleticare la curiosità degli appassionati ci ha pensato però Jeff Grubb: a detta del noto giornalista e insider di VentureBeat, Star Wars FPS è affidato al team dell'ultimo Medal of Honor, l'esperienza cinematografica di Above and Beyond riuscita a conquistare l'Oscar 2021 per il miglior Corto Documentario.