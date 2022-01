Star Wars FPS è in sviluppo presso il team dell'ultimo Medal of Honor, secondo Grubb

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine questa mattina, Electronic Arts ha annunciato ben tre nuovi giochi a tema Star Wars, tutti affidati a Respawn Entertainment. Uno di questi è Star Wars FPS, lo sparatutto con visuale in prima persona di cui sono emersi alcuni dettagli grazie a Jeff Grubb.

A poche ore dall'annuncio ufficiale di Electronic Arts, infatti, il celebre giornalista videoludico si è lanciato in una serie di messaggi, tutti pubblicati sul suo account Twitter, contenenti voci di corridoio sul progetto dal titolo ancora provvisorio. Stando alle parole del buon Grubb, il gioco in questione non sarebbe lo stesso di cui si è parlato qualche tempo fa, ovvero lo shooter in soggettiva con un sistema di movimento molto dinamico e per certi versi simile a quello dei Titanfall. Secondo il giornalista, Star Wars FPS sarebbe invece uno sparatutto più 'classico' e in sviluppo presso lo stesso team interno di Respawn Entertainment che ha dato i natali a Medal of Honor: Above and Beyond. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta dell'ultimo capitolo della serie arrivato sul mercato e l'unico ad essere stato creato appositamente per la realtà virtuale. A tal proposito, Grubb avrebbe anche smentito le voci secondo le quali il progetto sarebbe in sviluppo per VR.

A proposito di rumor, vi ricordiamo che proprio Grubb ha dichiarato che Star Wars Jedi Fallen Order 2 verrà annunciato molto presto.