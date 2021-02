Star Wars ha fruttato 3 miliardi di dollari ad EA: nuovi giochi arriveranno in futuro

La gestione del brand Star Wars da parte di Electronic Arts non è stata esente da critiche, ma la verità è che l'affare ha portato un mucchio di denaro nelle casse del publisher americano.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO Andrew Wilson ha svelato che da quando è stata istituita la partnership decennale con Guerre Stellari, Electronic Arts ha guadagnato la bellezza di 3 miliardi di dollari. Merito delle oltre 52 milioni di copie vendute dai giochi di Star Wars usciti dal 2015 ad oggi, ovvero Battlefront, Battlefront II, Jedi: Fallen Order e Squadrons, e del successo del free-to-play Star Wars: Galaxy of Heroes, che da solo ha generato un miliardo di dollari di entrate.

Il rapporto di esclusività è terminato qualche settimana addietro, quando la rinata Lucasfilm Games ha siglato un accordo con Ubisoft per un nuovo gioco di Star Wars sviluppato da Massive. Ciò, in ogni caso, non ha scoraggiato Electronic Arts, che continuerà a creare giochi basati su uno dei franchise più noti dei nostri tempi: "Il fatto che anche altre persone svilupperanno dei giochi di Star Wars non modificherà in alcun modo il nostro impegno con l'IP o la nostra capacità di creare un numero appropriato di giochi. Abbiamo siglato una partnership durevole con Disney... continueremo ad investire in Star Wars", ha spiegato Wilson agli investitori.

Non conosciamo i piani di Electronic Arts per il futuro, ma si è vociferato a più riprese di uno Star Wars Jedi: Fallen Order 2, oltre che di un nuovo Star Wars Battlefront.