Star Wars diventa un horror in Unreal Engine 5: in video il fan game Death Troopers

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi a tema Star Wars in arrivo dopo Outlaws, possiamo giocare una build non finale del fan game Death Troopers, che permette di vivere un'avventura horror nei panni di un assaltatore imperiale.

Star Wars Death Troopers è la creazione di Stefano Cagnani, che tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5 ha deciso di realizzare un survival horror con visuale in terza persona ispirato all'omonimo romanzo pubblicato nel 2009. Alla base del racconto troviamo uno Stormtrooper che, in seguito ad un incidente, si ritrova sulla superficie di Endor e deve vedersela con un esercito di ex-compagni che, contagiati da un virus che li rende simili a zombi, iniziano a dargli la caccia.

Il risultato è uno shooter con telecamera alle spalle del protagonista in cui bisogna utilizzare un blaster per far fuori i pericolosi Stormtrooper infetti, alternando fasi da sparatutto alla risoluzione di semplici enigmi.

Almeno per il momento, la build include solo due missioni e chiunque volesse provarla può procedere con l'acquisto a soli 1,99 euro sulla pagina ufficiale Itch.io dello sviluppatore. Si tratta di una scelta insolita, poiché solitamente i fan game di questo tipo vengono distribuiti in via gratuita: restaquindi da capire se Disney deciderà o meno di intervenire sul progetto, che sembra essere davvero interessante.

