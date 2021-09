Star Wars Hunter, leak all'orizzonte: prime immagini per lo shooter Guerre Stellari gratis

La presentazione ufficiale del primo teaser trailer di Star Wars: Hunters risale ormai a diverso tempo fa, con l'annuncio del gioco condiviso durante il febbraio di quest'anno.

Da allora, tuttavia, il team di Zynga, già autore del celebre FarmVille, non ha offerto alcun tipo di aggiornamento sullo sviluppo di questo shooter free to play ambientato nell'universo di Guerre Stellari. A spezzare il silenzio, ci pensa ora un leak, che svela le prime presunte immagini di Star Wars: Hunters. Disponibili direttamente in calce a questa news, gli screenshot consentono di dare un primo sguardo alla produzione Lucasfilm Games.



Le immagini immortalano sia sequenze di gioco, tra soldati imperiali e cacciatori di taglie, sia istantanee di menu di gioco. Opzioni di personalizzazione del proprio alter-ego e di selezione della propria arma trovano così spazio accanto a inquadrature in terza persona di cacce all'obiettivo intergalattico. I leak apparsi in rete sembrano inoltre immortalare una modalità di gioco a squadre, con Star Wars: Hunters che in particolare potrebbe ospitare delle arene per scontri 4v4. Stando ai rumor, Zynga dovrebbe essere ormai in procinto di presentare il gameplay del titolo.

Ricordiamo che, salvo posticipi, Star Wars: Hunters dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2021, con pubblicazione su Nintendo Switch e dispositivi mobile, sia Android sia iOS.