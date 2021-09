Star Wars Hunter si mostra in un nuovo trailer, svelati personaggi e ricompense gratis

Nel corso degli ultimi giorni sono apparsi in rete diversi leak a tema Star Wars Hunters e, a distanza di poco tempo, il team di sviluppo ha deciso di tornare a parlare del gioco non solo pubblicando un trailer, ma anche aprendo le porte del sito ufficiale contenente parecchie informazioni sullo sparatutto gratuito.

Dal portale apprendiamo infatti che il titolo, in sviluppo presso Zynga, sarà un hero shooter con visuale in terza persona e nel quale potremo selezionare uno dei seguenti eroi:

Grozz: un guerriero Wookiee armato delle braccia di droidi distrutti

un guerriero Wookiee armato delle braccia di droidi distrutti Mandaloriano: un guerriero armato di doppia pistola

un guerriero armato di doppia pistola Utooni: una coppia di piccoli Jawa armati fino ai denti

una coppia di piccoli Jawa armati fino ai denti J-3DI: una sorta di droide/Jedi

una sorta di droide/Jedi Rieve: una guerriera Jedi passata al Lato Oscuro della Forza

una guerriera Jedi passata al Lato Oscuro della Forza Imara Vex: una cacciatrice di taglie

una cacciatrice di taglie Slingshot: una creatura aliena dotata di un esoscheletro

una creatura aliena dotata di un esoscheletro Sentinel: un vecchio soldato dell'Impero

un vecchio soldato dell'Impero Zaina: veterana dell'Alleanza Ribelle

Chiunque sia interessato al gioco può già iscriversi alla fase Beta su iOS, Android e Nintendo Switch. In base alle pre-registrazioni, gli sviluppatori hanno promesso tante ricompense gratuite tra le quali troviamo skin per le armi e per i personaggi.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà gratuitamente sulla console ibrida Nintendo e sui dispositivi mobile nel corso del 2022.