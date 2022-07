Star Wars Hunter rinviato: il gioco gratis per Switch e mobile non arriverà nel 2022

Un altro gioco ancora va incontro ad un grosso rinvio. Star Wars Hunters, gioco free-to-play sviluppato da Zynga e con uscita attesa su Nintendo Switch e sistemi iOS e Android nel corso del 2022, non riuscirà ad essere pubblicato entro quest'anno come inizialmente pianificato.

L'uscita di Star Wars Hunters è adesso prevista per il 2023, senza una finestra di lancio più precisa. Gli autori hanno spiegato le ragioni del rinvio attraverso un post sulla propria pagina Twitter: "Stiamo lavorando senza sosta per raggiungere il nostro scopo con Star Wars Hunters. La nostra ambizione è creare un battle arena che vi intratterrà negli anni a venire. Per assicurarsi di rispettare le elevate aspettative dei fan e di noi stessi come sviluppatori, abbiamo deciso di posticipare il lancio globale di Star Wars Hunters: invitiamo tutti i giocatori a raggiungerci su Vespaara quando Star Wars Hunters verrà pubblicato nel 2023 su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android", si legge nel comunicato.

"Comprendiamo che i rinvii - prosegue Zynga - sono frustranti, tuttavia la nostra priorità assoluta è assicurarci che i giocatori possano ricevere la miglior esperienza possibile all'interno dell'Arena. Apprezziamo davvero il vostro supporto ed i vostri feedback mentre lavoriamo per rendere Star Wars Hunters il miglior gioco possibile. Continueremo a pubblicare nuovi update regolarmente in attesa del lancio globale, con il nostro prossimo update in arrivo nelle prossime settimane".

Star Wars Hunters è apparso alla Star Wars Celebration 2022: la speranza dei giocatori interessati al progetto era di ricevere novità concrete sulla data d'uscita, ma nulla venne comunicato durante l'evento. E adesso l'attesa si farà ancora più lunga.