Star Wars Hunters: annunciato il nuovo shooter free-to-play per Nintendo Switch

Da quando ha annunciato il suo ritorno sulle scene, Lucasfilm Games non s'è fermata un attimo. Nel corso del Nintendo Direct del 17 febbraio, la compagnia di produzione ha annunciato Star Wars Hunters, un nuovo videogioco ambientato nell'universo di Guerre Stellari realizzato in collaborazione con Zynga e NaturalMotion Games.

Star Wars Hunters è stato descritto come uno sparatutto in terza persona competitivo a squadre free-to-play, ambientato nel periodo storico che intercorre tra l'Episodio 6 e l'Episodio 7 della saga cinematografica di Star Wars. L'uscita del gioco è al momento fissata in un generico 2021.

Al momento, purtroppo, non si sa null'altro sul titolo. In compenso possiamo dare un'occhiata al trailer di presentazione (lo trovate in apertura), che ci offre un assaggio dello stile grafico e dei personaggi che presumibilmente potremo condurre in battaglia, chiudendosi infine su un misterioso guerriero Jedi che riflette i colpi in arrivo grazie alla sua spada laser di colore blu.