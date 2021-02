Star Wars Hunters, a caccia sull'Orlo Esterno: gratis su Nintendo Switch e mobile

Confermando i rumor emersi nel corso delle ultime settimane, Lucasfilm Games ha infine presentato una ulteriore produzione videoludica ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

La conferma è giunta in occasione del Nintendo Direct del 17 febbraio, con la pubblicazione del primo trailer di Star Wars: Hunters. Il titolo è ambientato al termine della guerra civile galattica e muove i propri passi sull'Orlo Esterno della Galassia Lontana Lontana. Qui, un nuovo cast di personaggi unici è pronto a darsi battaglia in una arena stellare. Fulcro dell'esperienza saranno scontri multipayer a squadre in tempo reale, che vedranno protagonisti grandi cacciatori di taglie, imperiali e ribelli.

Star Wars: Hunters si colloca al termine della grande guerra civile galattica che ha visto contrapporsi l'Impero e l'Alleanza Ribelle. Cronologicamente, ci si trova dunque in una fase successiva ad Episodio VI: Il ritorno dello Jedi. Ispirandosi a location e a storie classiche dell'immaginario di Guerre Stellari, il titolo raggiungerà il mercato nel corso del 2021, su Nintendo Switch, ma anche su dispositivi mobile Android e iOS. Le piattaforme saranno tra loro interconnesse grazie al supporto al cross-play, mentre il gioco sarà completamente gratuito e distribuito in forma di free to play. Sulla console ibrida, non sarà necessario disporre di un abbonamento a Nintendo Switch Online per potervi giocare.



Alla guida dello sviluppo vi è il team di Zynga, già autori del celebre FarmVille. Al momento, non abbiamo invece alcuna conferma ufficiale del rumoreggiato ritorno di Star Wars: Knight of the Old Republic.