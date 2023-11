Star Wars Hunters: il gioco gratis per Switch e mobile è stato rinviato

Sembrerebbe proprio che non siano solo le software house che lavorano a progetti PC e console a rinviare i loro giochi al prossimo anno. Nel corso della serata, infatti, è arrivato l'annuncio dell'ennesimo rinvio di Star Wars Hunters.

L'hero shooter con visuale in terza persona non ce la farà ad arrivare entro la fine del 2023. Ad annunciarlo è stata Zynga, che con un lungo messaggio pubblicato sui canali social ufficiali ha confermato che il gioco ha bisogno di ulteriore tempo per far sì che tra le mani dei videogiocatori di tutto il mondo arrivi un prodotto di alta qualità. Al momento, Star Wars Hunters è previsto per un generico 2024 e non sono stati forniti dettagli più specifici sulla finestra di lancio.

Va comunque precisato che questa decisione non avrà ripercussioni sul soft launch: il gioco è disponibile ormai da tempo in alcuni paesi e non verrà rimosso. In sostanza, i giocatori che hanno già il titolo installato sui loro dispositivi potranno continuare a giocare e, anzi, presto potranno scaricare nuovi aggiornamenti.

Per chi non lo sapesse, il titolo arriverà su Nintendo Switch, Android, iPhone e iPad.

Avete già dato un'occhiata al primo video gameplay di Star Wars Hunters?