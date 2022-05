Star Wars Hunters alla Star Wars Celebration 2022: data di uscita in arrivo?

L'ultimo trailer di Star Wars: Hunters ha realizzato il proprio debutto lo scorso settembre, presentando al pubblico il cast di personaggi pronti a fare ritorno nel gioco direttamente dalla Galassia Lontana Lontana.

Atteso nel corso del 2022, il titolo firmato dagli sviluppatori di Zynga al momento è ancora privo di una precisa data di uscita. Quest'ultima potrebbe tuttavia essere presto confermata dalla software house. Il team creativo sarà infatti presente alla Star Wars Celebration 2022, in programma per l'ultima settimana di maggio.

Nello specifico, il grande evento annuale dedicato all'immaginario di Guerre Stellari ospiterà un panel dedicato al free to play, dal titolo "Star Wars: Hunters – Welcome to the Greatest Show in the Galaxy". L'evento a tema Star Wars: Hunters è previsto per il pomeriggio della giornata di sabato 20 maggio. Per l'occasione, i team di Zynga e Lucasfilm condivideranno con il pubblico tutti i retroscena che hanno portato alla nascita di un multiplayer free to play ambientato sul pianeta Vespaara. Qui, i combattenti più letali della Galassia Lontana Lontana sono pronti a confrontarsi all'interno di scontri dalla struttura 4v4.



Atteso su Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android, Star Wars: Hunters sembra destinato ad essere - almeno per il momento - l'unico videogioco presente alla Star Wars Celebration 2022.