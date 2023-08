Star Wars Hunters: un video mostra per la prima volta il gameplay del free to play

Annunciato nel 2021, non avevamo sino ad oggi avuto l'occasione di osservare il gameplay di Star Wars Hunters, nuova iterazione del franchise di Guerre Stellari in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android.

La situazione è cambiata da quando il canale YouTube TommyGameplay ha pubblicato un filmato di gioco che ci mostra alcuni scorci di gameplay del free to play in via di sviluppo presso gli studi di NaturalMotion. Il filmato, che potete visionare seguendo questo indirizzo, si concentra sulle fasi iniziali dell'esperienza e ci conduce attraverso l'Intro e il Tutorial.

L'interfaccia utente in-game ci ricorda che stiamo parlando di una produzione principalmente concepito per i device mobile, mentre l'aspetto grafico si rifà ad uno stile cartoonesco. Il video ci consente inoltre di dare uno sguardo ad alcune delle modalità di gioco principali, alle abilità che i giocatori potranno sfruttare durante i match, i costumi a cui si avrà accesso e altri dettagli di cui gli sviluppatori e Lucasfilm Games ci parleranno senz'altro in futuro.

L'ultimo aggiornamento ufficiale sul Star Wars Hunters è arrivato lo scorso anno, quando venne confermato che il free to play non sarebbe stato pubblicato nel 2022. Ad oggi non abbiamo ancora informazioni certe circa la data di lancio e non ci resta che attendere novità in merito.