Star Wars, L'Impero Colpisce Ancora in un gioco gratis...per Commodore 64!

In un'epoca videoludica che vede moltissimi videogiochi a tema Star Wars in sviluppo presso gli studi di grandi software house, c'è sempre spazio nella Galassia Lontana Lontana anche per le iniziative degli appassionati.

È così che ha preso vita la versione per Commodore 64 di Star Wars The Empire Strikes Back: The Game. Sviluppato dai Parker Brothers ormai oltre 40 anni fa, il titolo esordì nel 1982 su Atari 2600 e Intellivision. Le due versioni, sostanzialmente identiche, divennero poi protagoniste di molteplici riedizioni, che portarono l'avventura a tema Guerre Stellari anche su C-64. Qui, tuttavia, il gioco subì diverse modifiche, perdendo il riferimento a Star Wars Episodio V (all'epoca ancora Episodio II) nel titolo e diventando più simile alla trasposizione arcade dell'esperienza.



Per proporre ai retrogamer amanti della Galassia Lontana Lontana una retro-avventura più ambiziosa, il gruppo di appassionati di Megastyle ha deciso di fare vita ad una versione fan-made di Star Wars The Empire Strikes Back: The Game per Commodore 64. Utilizzando come punto di partenza la versione per Atari 2600, gli sviluppatori hanno tradotto l'esperienza in chiave C-64, modernizzandola con l'aggiunta di diverse cut-scene e l'inserimento di nuovi nemici, per un totale di 8 livelli da superare. Distribuito in maniera gratuita, il gioco fan-made può essere scaricato dal sito ufficiale di Megastyle.



In chiusura, ricordiamo che presto arriveranno molte novità a tema Star Wars, grazie all'organizzazione della Star Wars Celebration 2022.