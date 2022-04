Star Wars Jedi 2, Final Fantasy 16 e molto altro: la stagione degli annunci secondo Grubb

La grande stagione degli annunci e delle presentazioni (che quest'anno non ospiterà l'E3) è alle porte, ancora una volta anticipata dalla Game Mess del giornalista Jeff Grubb, ossia una lista con tutti gli appuntamenti confermati e non.

Il buon Jeff Grubb ci ricorda innanzitutto che il 19 aprile avrà luogo la presentazione della nuova espansione di World of Warcraft e che nella ricca giornata del 20 aprile toccherà al Meta Quest Gaming Showcase, al PAX East The Mini Indie Showcase e allo streaming sulla personalizzazione di Saints Row. In una data non ancora nota di questa primavera possiamo aspettarci nuovi trailer ed informazioni su Final Fantasy 16, come dichiarato da Naoki Yoshida lo scorso dicembre. Guardando all'estate, menziona l'Apple WWDC 2022 del 6 giugno, il Summer Game Fest di giugno con l'Xbox Showcase, il THQ Nordic Digital Showcase del 12 agosto e la Gamescom 2022 che si svolgerà dal 24 al 28 agosto.

In aggiunta a tutti questi eventi già confermati ufficialmente, Grubb ha anche fissato la finestra di una presentazione non ancora annunciata. Secondo l'insider, durante le celebrazioni del franchise di Guerre Stellari previste tra il 26 e il 29 maggio, sarà presentato Star Wars Jedi 2. Sarà davvero così? Del seguito di Fallen Order si vocifera da molto tempo ormai, quindi le probabilità che ci abbia beccato non sono nulle, tuttavia al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di conferme.