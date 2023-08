Star Wars Jedi 3 si farà? EA 'amerebbe' proseguire con la serie

Oltre all'annuncio delle versioni PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi Survivor seppur ancora piuttosto lontane, per la serie con protagonista Cal Kestis le sorprese potrebbero non essere affatto finite qui, dato che Electronic Arts avrebbe tutte le intenzione di portarla avanti anche in futuro.

A confermarlo è stato Andrew Wilson, CEO di EA, nel corso di una conference call con gli azionisti, nel quale ha manifestato il suo interesse nel vedere nuovi episodi di Star Wars Jedi da parte di Respawn Entertainment.

"Non abbiamo nulla da annunciare in merito ora, ma abbiamo comunque una partnership straordinaria con Disney e Lucasfilm. Questa collaborazione ci ha permesso di raggiungere successi incredibili con i franchise di Star Wars Battlefront e Star Wars Jedi, così come con Star Wars Galaxy of Heroes", dichiara Wilson, che prosegue: "I nostri team pensano continuamente a quale tipo di ulteriori esperienze potrebbero creare, ma sicuramente amerei vedere altro ancora sul franchise di Star Wars Jedi nel tempo. Si tratta di una serie straordinaria che racconta una storia altrettanto straordinaria".

Considerato anche il successo commerciale raggiunto da Star Wars Jedi Survivor non è affatto da escludere che prima o poi uno Star Wars Jedi 3 o un eventuale spin-off veda la luce nei prossimi anni. A tal proposito si erano diffuse voci sul terzo gioco di Star Wars Jedi già in sviluppo presso gli studi di Respawn, ma a quanto pare è ancora troppo presto per avere certezze concrete in merito.