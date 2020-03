Star Wars Jedi Academy, cross-play disponibile per errore: i giocatori console protestano!

Solo pochi giorni fa è stato reso disponibile Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy su PS4 e Nintendo Switch, un'operazione che ha dato nuova vita al titolo, apparso per la prima volta su PC nel corso del 2003.

Nella sua versione console, il gioco offre comandi rivisti e migliorati, pensati appositamente per l'utilizzo del gioco a tema Guerre Stellari sulle nuove piattaforme. Tra i contenuti inclusi in questa riedizione di Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy figura ovviamente anche il multiplayer online, già presente nell'originale. Tramite quest'ultima, 15 giocatori possono contendersi la vittoria a colpi di acrobazie e spada laser in sei diverse modalità, tra cui Assedio, Rubandiera e Deathmatch.

Sembra tuttavia che un'insolita problematica stia affliggendo l'esperienza di gioco dei giovani Padawan attivi su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Secondo quanto riferito dalla redazione di PC Gamer, infatti, il titolo consentirebbe ai giocatori PC di implementare un cross-play non ufficiale con il pubblico console. L'esperienza e la configurazione dei controlli fondata su mouse e tastiera starebbe consentendo ai primi di avere la meglio in maniera schiacciante sul secondo. Per questa ragione, si riferisce, gli utenti console attivi su Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy starebbero chiedendo a gran voce una soluzione.



Nel momento in cui scriviamo, il team di sviluppo di Aspyr non ha offerto dichiarazioni ufficiali in merito a quanto indicato dalle presenti segnalazioni.