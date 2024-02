Star Wars Jedi: Cal Kestis in un live-action? 'Solo alle giuste condizioni', dice l'attore

La serie di Star Wars Jedi ha saputo conquistare critica e pubblico con i due giochi fin qui pubblicati grazie agli sforzi di EA e Respawn Entertainment. E mentre sembra sempre più certo Star Wars Jedi 3 già in lavorazione, ci si chiede se il protagonista Cal Kestis apparirà mai in un live-action incentrato su Star Wars.

Nel corso del FanExpo Vancouver 2024 l'attore Cameron Monaghan, interprete di Cal, ha sottolineato il suo interesse nel voler riprendere il ruolo all'interno di un film o serie tv, precisando tuttavia che lo farebbe solo alle giuste condizioni e non limitandosi a semplici camei o comparse secondarie.

"Deve essere fatto nel modo giusto, e con questo intendo dire che dovrebbe continuare in qualche modo la storia del personaggio", dice Monaghan, che prosegue: "Non voglio che semplicemente compaia e resti lì fermo, voglio che la sua presenza abbia un significato e sia significativa anche per il personaggio stesso. Deve dunque avere senso, ma con il giusto contesto ci sarei assolutamente".

Chiaramente Monaghan parla in maniera del tutto ipotetica e per il momento non sembra esserci alcun piano per una comparsa di Cal Kestis in altre opere legate a Star Wars, ma si tratterebbe in ogni caso di un'interessante eventualità qualora dovesse concretizzarsi. Nel frattempo Respawn starebbe lavorando a un FPS su Star Wars The Mandalorian, sebbene per il momento si rimane nell'ambito delle voci di corridoio.