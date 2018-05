Star Wars Jedi Challenges: disponibile la nuova modalità multiplayer Lightsaber Versus

Lenovo e Disney sono lieti di annunciare l'arrivo della Lightsaber Versus Mode, una nuova modalità multiplayer di Star Wars Jedi Challenges disponibile gratuitamente a partire da oggi per tutti gli utenti del gioco in realtà aumentata.

Lightsaber Versus Mode è il secondo aggiornamento gratuito da quando Star Wars: Jedi Challenges è stato lanciato a livello internazionale nel novembre 2017 (mentre il lancio in Italia della versione localizzata è avvenuto lo scorso febbraio). La modalità Lightsaber Versus Mode è scaricabile gratuitamente da oggi su App Store e Google Play.

Come applicazione esclusiva, Star Wars: Jedi Challenges consente ai fan di diventare cavalieri Jedi, combattendo in realtà aumentata contro avversari del lato oscuro quali Kylo Ren e Darth Vader. A grande richiesta, la nuova modalità multiplayer consente a due giocatori, ciascuno con il proprio visore AR Lenovo Mirage, smartphone compatibile, spada laser e beacon di tracciamento.

"Ciò che rende i prodotti Lenovo differenti e migliori è la capacità di innovare e creare sulla base delle indicazioni che ci arrivano dai clienti, in linea con la nostra filosofia 'different is better'", ha commentato Jeff Meredith, Senior Vice President and General Manager, Lenovo Consumer PCs and Smart Devices. "Tra le migliorie più richieste dai fan, sin dalla presentazione di Star Wars: Jedi Challenges c’è quella di abilitare una modalità che consenta a due giocatori di ingaggiare un duello con la spada laser fra loro e nello stesso ambiente. Siamo quindi molto felici di continuare la collaborazione con Disney per rispondere ai desideri dei fan, ampliando ulteriormente le frontiere della realtà aumentata. Il lancio della modalità multiplayer Lightsaber Versus Mode è un nuovo passo nell’offrire ai consumatori l’esclusiva esperienza immersiva resa possibile da questa tecnologia".

In questa nuova modalità, Lightsaber Versus Mode, scaricabile da oggi, i giocatori sono guidati da indicazioni visive su quando e dove bloccare, schivare e colpire. Al progredire della sfida, il duello diventa sempre più difficile, finché uno dei due contendenti rivendica la vittoria. Ciascun giocatore deve scaricare la più recente versione della app Star Wars: Jedi Challenges su uno smartphone compatibile con accesso alla stessa connessione Wi-Fi.

"Il nostro obiettivo è estendere l’esperienza di Star Wars in modalità che siano completamente nuove e differenti per i fan, e Star Wars: Jedi Challenges è esattamente quel tipo di esperienza", ha dichiarato Kyle Laughlin, Senior Vice President, Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences & Consumer Products. "Il successo del prodotto a livello globale ci ha incoraggiato a dare ai giocatori momenti sempre più autentici di contatto con Star Wars e miriamo a migliorare ed estendere ulteriormente l’esperienza di gioco".