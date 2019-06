Star Wars Jedi Fallen Order si mostra in un nuovo trailer dall'Xbox E3!

Dopo il lungo video gameplay di Jedi Fallen Order mostrato in occasione dell'EA Play E3 2019, il titolo realizzato da Respawn Entertainment torna a mostrarsi al pubblico.

Dal palco della Casa di Redmond è stato infatti trasmesso un nuovo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order, che ci offre un'ulteriore occasione per dare uno sguardo alle atmosfere che caratterizzeranno le avventure di Cal Kestis, giovane Padawan sopravvissuto all'esecuzione dell'Ordine 66 e alla nascita dell'Impero Intergalattico. Come da tradizione, trovate il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

Per maggiori informazioni sul titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra video anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order: che la Forza sia con voi in questa nuova avventura!