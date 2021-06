Star Wars Jedi Fallen Order 2 anticipato da un Tweet di EA?

Il profilo Twitter EA Star Wars ha condiviso un recente articolo di GameInformer USA sottolineando una frase presente nello stesso che mette in evidenza come questo "sia un buon momento per il ritorno di Jedi Fallen Order", ma cosa vuol dire esattamente?

Secondo alcune speculazioni su Reddit, si tratterebbe in realtà di un teaser per Star Wars Jedi Fallen Order 2, sequel che potrebbe essere annunciato all'evento EA Play di fine luglio. Ovviamente si tratta solamente di una ipotesi e non ci sono conferme, certo è che sia Electronic Arts che Respawn hanno più volte fatto capire di essere al lavoro su un sequel del gioco.

Dato il grande successo di pubblico e critica ottenuto da Star Wars Jedi Fallen Order, un secondo episodio appare decisamente logico e secondo vari insider lo vedremo alla fine del 2022. Forse una presentazione all'EA Play di quest'anno è prematura ma chissà che il publisher non voglia stupire tutti con un teaser, limitandosi a confermare l'esistenza di questo progetto.

Recentemente Star Wars Jedi Fallen Order è stato aggiornato per PS5 e Xbox Series X, secondo i rumor il sequel uscirà su PC e console di attuale generazione mentre non vedrà la luce sulle ormai datate PS4 e Xbox One.