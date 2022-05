Star Wars Jedi Fallen Order 2 si chiamerà Jedi Survivor? Uscita nel 2023 per Jeff Grubb

Uscito originariamente alla fine del 2019, Star Wars Jedi Fallen Order si è rivelato un pregevole successo di critica e pubblico, con i fan che ancora attendono con impazienza di scoprire quando arriverà il secondo capitolo della serie con protagonista Cal Kestis.

Sappiamo che EA e Respawn stanno sviluppando tre giochi su Star Wars, tra cui per l'appunto il seguito di Jedi Fallen Order al momento però mai mostrato ufficialmente. A fornirci qualche possibile anticipazione sul progetto è il giornalista e insider Jeff Grubb, il quale, durante l'ultima edizione del suo Grubbsnax, avrebbe rivelato che il nome del prossimo capitolo sarà Star Wars Jedi Survivor. Ad ipotizzare questo titolo è stato in realtà un suo follower durante la diretta, al quale l'insider ha risposto confermando che il nome sarà effettivamente quello.

Grubb ha continuato poi a parlare dell'opera EA, rivelandosi dettagli sulla finestra di lancio e ribadendo ancora una volta le piattaforme che la ospiteranno: "Star Wars Jedi 2 sarà un titolo solo next-gen, in arrivo su PS5, Xbox Series X/S ed ovviamente PC", ha affermato per poi aggiungere che "uno dei motivi per cui sarà così è perché uscirà solo nel 2023. E' sicuro che questo gioco non arriverà prima del 2023". Secondo l'insider, inoltre, originariamente EA e Respawn intendevano pubblicare il gioco nel corso del 2022, tuttavia i piani sono poi saltati.

Sembra inoltre che Star Wars Jedi Fallen Order potrebbe ricollegarsi alla serie tv su Ob-Wan Kenobi, considerato che gli eventi due progetti avvengono nella linea temporale che va da Star Wars Episodio III ad Episodio IV. Si attende di vedere finalmente alzato il sipario sul nuovo capitolo, così da scoprire a tutti gli effetti come si chiamerà e, magari, anche una finestra di lancio.