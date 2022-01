Star Wars Jedi Fallen Order 2 come sarà? Le aspettative dell'interprete di Cal Kestis

Nonostante i numerosi report e la convinzione che un sequel sia scontato dopo il successo del primo capitolo, Star Wars Jedi Fallen Order 2 non è ancora stato annunciato da Electronic Arts. Ciò, tuttavia, non ci impedisce di sognare, specialmente quando a farlo è anche Cameron Monaghan, l'interprete di Cal Kestis.

Nell'ambito di una chiacchierata con CBR, Monaghan si è dapprima definito onorato di far parte del canone di Guerre Stellari, e poi ha condiviso le sue aspettative in merito ad un seguito di Star Wars Jedi Fallen Order 2, stando tuttavia ben attento a non confermare (o smentire) la sua esistenza.

"È un privilegio incredibile far parte del canone dell'universo di Star Wars", ha esordito l'attore. "Credo che Cal sia una grande aggiunta a Guerre Stellari. Amo la profondità del suo background e il modo in cui la prima storia in Jedi: Fallen Order ha affrontato le tematiche del trauma e della perdita, oltre che, in diversi modi, il superamento del Disturbo da Stress Post-Traumatico. Credo che si tratti di un aspetto interessante per l'universo di Star Wars".

Cosa si aspetta dal futuro? "Guardando avanti, mi piacerebbe moltissimo continuare ad esplorare il personaggio di Cal, metterlo in situazioni completamente differenti e osservare come cambia mentre cresce e invecchia in un periodo così oscuro".

Secondo le indiscrezioni raccolte da Jeff Grubb, l'l'annuncio di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sarebbe previsto prima dell'E3 2022 di giugno. Secondo l'insider Bespin Bulletin, inoltre, il lancio potrebbe avvenire prima della fine dell'anno.