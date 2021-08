Star Wars Jedi Fallen Order 2 sta per divenire realtà? EA stuzzica i fan

Uscito originariamente alla fine del 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Star Wars Jedi Fallen Order si è rivelato una sorpresa oltre le aspettative. I fan sono rimasti fortemente colpiti dal lavoro svolto da Respawn Entertainment e da tempo invocano un seguito delle avventure del giovane Jedi Cal Kestis.

In precedenza sembrava che Star Wars Jedi Fallen Order 2 fosse stato anticipato da un tweet di EA, ma alla fine nessun reveal del gioco è avvenuto nel corso dell'EA Play Live di luglio 2021. Ciò però non nega il fatto che Respawn possa essere per davvero al lavoro sul nuovo capitolo già da tempo, e la stessa Electronic Arts durante una conference call con gli azionisti avrebbe confermato importanti piani in cantiere per il futuro del franchise. Stando a quanto segnalato dall'analista Daniel Ahmad, EA "continuerà ad investire sul franchise di Jedi Fallen Order": sebbene non venga menzionato direttamente, diventa sempre più probabile che Star Wars Jedi Fallen Order 2 farà la sua comparsa in futuro. Del resto, oltre all'ottima accoglienza di critica e pubblico, il primo capitolo ha raggiunto importanti risultati commerciali vendendo oltre 10 milioni di copie. Logico dunque che il colosso americano voglia continuare a puntare forte sul brand nei prossimi anni.

In attesa di scoprire se e quando verrà alzato il velo sul nuovo capitolo, ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S, con aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono una copia old-gen del gioco.