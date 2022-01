Star Wars Jedi Fallen Order 2 e KOTOR Remake: le possibili finestre di lancio in un leak

L'insider Bespin Bulletin, leaker che già in passato ha dimostrato la sua attendibilità svelando dettagli su Star Wars Battlefront 2 e Star Wars Squadron, potrebbe aver anticipato le finestre di lancio dei prossimi grandi titoli del franchise di Guerre Stellari.

Stando a quanto rivelato all'interno di un nuovo post pubblicato dall'insider, Star Wars Jedi Fallen Order 2 (non sarà questo il nome definitivo del gioco) di Respawn Entertainment dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2022. Il team di sviluppo continua a monitorare la situazione giorno per giorno e l'emergenza COVID potrebbe far variare i piani da un momento all'altro, tuttavia Electronic Arts spera di poter pubblicare l'atteso seguito dell'action-adventure nell'ultimo quarto dell'anno.

L'insider e giornalista videoludico Jeff Grubb punta ad un reveal ufficiale di Jedi Fallen Order 2 prima dell'E3 2022, e secondo Bespin Bulletin sarà l'evento Star Wars Celebration che si terrà a maggio a fare da palcoscenico per l'annuncio di Electronic Arts.

Il rumor svela inoltre che Star Wars Knights of the Old Republic Remake dovrebbe arrivare su PlayStation 5 nel corso del 2023, mentre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dovrebbe fare il suo debutto intorno ad aprile/maggio di quest'anno. Una fonte separata ha dichiarato che Aspyr Media si è ispirata a Nioh e God of War per il combat system di Kotor Remake. Come sempre vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze, nell'attesa che sviluppatori e publisher forniscano aggiornamenti ufficiali.